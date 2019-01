Vervisch wint voor Vanthoor in 24 Uur van Dubai AUTOSPORT 14 januari 2019

De zege in de 24 Uur van Dubai was voor Car Collection Audi Motorsport, met onze landgenoot Fred Vervisch als snelle man, naastDimitri Parhofer, Rik Breukers en Christopher Haase. Zij haalden het met een ronde voorsprong op de WRT Audi met Dries Vanthoor, Mohammed Saud Fahad Al Saud, Michael Vergers en Christopher Mies. Vervisch is zo de tweede Belg, na Laurens Vanthoor, die de race in Dubai wint. Fred Vervisch was dan ook zeer blij: "Een schitterende zege, met dank aan mijn teamgenoten. Het geeft een geweldig gevoel." Voor Vervisch is het de eerste grote zege in een 24 Uur-wedstrijd, hij zette ook de snelste ronde neer. (JCA)