Vervelende baas? STEEK ER NAALDEN IN 09 maart 2018

Een baas die je op de zenuwen werkt? Hem prikken met naalden kan wonderen doen - toch als je een voodoopopje gebruikt. Dat hebben Canadese wetenschappers ontdekt. Naalden prikken in een pop die je chef moet voorstellen, zorgt ervoor dat de drang om écht wraak te nemen op je overste afneemt. De onderzoekers vroegen 345 mensen uit de Verenigde Staten en Canada om zich een moment voor de geest te halen waarop hun baas hen vernederd had of gebruikt had als zondebok. Daarna moest één groep naar een voodoopop op een scherm staren en de anderen mochten de pop folteren. Nadien bleek dat de tweede groep minder het gevoel had dat de wereld onrechtvaardig in elkaar zat. Ze hadden dan ook minder de neiging om wraak te nemen op de mensen die zorgden voor die onrechtvaardigheid. Toevallig geen popje van je baas in huis? Pijltjes gooien naar een foto van hem of haar werkt even goed. (LVB)

