Vervangt Nigeriaan Pius Van Damme? 22 juni 2019

00u00 0

Junior Pius (22) is de gedoodverfde kandidaat om Jelle Van Damme op te volgen bij Antwerp. De Nigeriaanse verdediger pakte vorig seizoen de titel met Paços de Ferreira in de tweede Portugese afdeling. Hij kwam 29 keer aan de aftrap en speelde telkens 90 minuten. Antwerp heeft net als Olympiakos zijn zinnen op de verdediger gezet en lijkt het pleit te gaan winnen. Pius moet de eerste inkomende transfer van de Great Old worden. Na Galatasaray zou nu ook Besiktas wel wat voor Bolat voelen, maar bij Antwerp ontvingen ze nog geen enkel concreet voorstel. Sambou Yatabaré (30) verlaat mogelijk de club. Hij zou een interessant bod op zak hebben en krijgt een week om zijn transfer concreet te maken. Als de deal er niet komt, vertrekt hij volgende week alsnog mee op stage. Bölöni voorzag gisteren twee trainingen. In de voormiddag bleef Borges om administratieve redenen aan de kant. Na de middag bleef Arslanagic binnen voor verzorging. Zondag staat de eerste oefenmatch tegen Brasschaat op het programma. Bölöni gaat een beroep doen op enkele spelers uit de jeugd en de Chinese aanwinst Li Haoran. Van Lamkel Zé ook gisteren nog geen spoor. Hij vloog intussen terug vanuit Nice, maar wanneer hij zich weer op de Bosuil meldt, is niet duidelijk. (SJH)

