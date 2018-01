Vertrouwen van Belgen op hoogste peil sinds 2001 20 januari 2018

De Belgische consumenten hebben na een kleine dip opnieuw het volste vertrouwen in de economie. De indicator van de vertrouwensindex, die de Nationale Bank maandelijks opstelt, is deze maand uitgekomen op +4, even veel als in oktober en ook het hoogste peil sinds juli 2001. De Belgen hebben op alle vlakken vertrouwen getankt. Ze zijn opvallend optimistisch over de economische situatie, en zijn steeds minder bezorgd dat ze in de werkloosheid terecht zullen komen. Dat heeft ook gevolgen. Zo verwachten de gezinnen aanzienlijk minder te zullen sparen dit jaar. Alleen over hun financiële situatie is hun mening niet veranderd.

