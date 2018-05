Vertrouwen Belgische ondernemers daalt 25 mei 2018

Het vertrouwen van de ondernemers in ons land is deze maand lichtjes afgenomen. De maandelijkse barometer van de Nationale Bank van België staat eind mei op 0,2, tegen 1 in april. Vooral bij de diensten aan ondernemingen is het klimaat beduidend verslechterd. "Daarmee werd de belangrijke verbetering van de verwachtingen rond het verloop van de bedrijfsactiviteiten in april deze maand weer zo goed als tenietgedaan", klinkt het bij de Nationale Bank.