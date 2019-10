Exclusief voor abonnees Vertrouwen Belgische consument herstelt licht 22 oktober 2019

Het Belgische consumentenvertrouwen is deze maand, na twee opeenvolgende dalingen, weer lichtjes hersteld. De indicator staat nu op -8 punten, of iets beter dan in augustus (-9). De opleving is volgens de Nationale Bank toe te schrijven aan de betere macro-economische vooruitzichten.

