Vertrokken spelers scoren wél 19 februari 2018

00u00 0

O ironie: terwijl Anderlecht al twee matchen niet meer scoort, doen de in de winter verguisde spelers dat wel bij hun nieuwe clubs. Zo zorgde Robert Beric, die nauwelijks speelde onder Hein Vanhaezebrouck, voor de 0-1-overwinning van Saint-Étienne bij Angers. Nicolae Stanciu, evenmin de lieveling van de RSCA-coach, miste zijn entree bij Sparta Praag niet. De Roemeen tekende voor de openingstreffer in het duel tegen Liberec: met buitenkant rechts scoorde hij knap. Vijf minuten voor tijd kreeg Stanciu een applausvervanging. Tot slot was ook Hamdi Harbaoui afgelopen weekend trefzeker. Met twee goals had hij een groot aandeel in de 3-2-winst van Zulte Waregem tegen AS Eupen. Achteraf is het makkelijk praten, maar in de huidige vorm had Anderlecht minstens één van die drie jongens zeker kunnen gebruiken... (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN