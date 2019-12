Exclusief voor abonnees Vertrek KVO-coach lekt uit... tijdens 5-0-pandoering 28 december 2019

Opschudding in Charleroi gisteren, waar nog tijdens de match duidelijk werd dat KVO-trainer Kåre Ingebrigtsen andere oorden opzoekt. De Noor trekt naar het Cypriotische APOEL Nicosia, een beslissing waarvan zijn spelers voor de match niet op de hoogte waren. "Dit heeft niets met de tegenvallende resultaten bij Oostende te maken", klonk de motivatie van Ingebrigtsen. "Wanneer een ploeg als APOEL komt, dan luister je. Ik wil opnieuw om titels strijden en Europees spelen." Voorzitter Dierckens was gelukkig wél al op de hoogte. KVO moet nu op zoek naar een nieuwe trainer, het hoopt op een Belg. Daarnaast is er volgens Dierckens een nieuwe investeerder op komst. "De club wordt niet overgenomen, ik blijf voorzitter", aldus Dierckens. (TTV)

