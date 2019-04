Exclusief voor abonnees Vertragingsboetes voor aannemers maal vier 10 april 2019

In 2018 legde de Vlaamse overheid voor 1,007 miljoen euro boetes op aan aannemers voor een te laattijdige afwerking van werken. Dat is bijna vier keer zoveel als de 236.900 euro boetes die in 2014 werden opgelegd. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Martine Fournier (CD&V). Na een kleine daling van de opgelegde vertragingsboetes in 2015, tot 188.777 euro, steeg het boetebedrag de afgelopen jaren pijlsnel. In 2016 ging het om 241.768 euro, in 2017 om 662.289 euro. Ook het aantal boetes zélf steeg van 125 in 2014 tot 266 in 2017. Vorig jaar was er wel een lichte daling tot 255.