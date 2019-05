Exclusief voor abonnees Vertragingen of niet: CEO NMBS krijgt maximale bonus 25 mei 2019

Dalende stiptheid en minder tevreden reizigers, en toch kreeg NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir (foto) vorig jaar de maximumbonus van 63.746 euro. In totaal verdiende ze daarmee iets meer dan 300.000 euro. Het bonusbedrag wordt onder meer bepaald op basis van de financiële prestaties, de klantentevredenheid en de stiptheid van de treinen. De NMBS zag de bedrijfswinst in 2017, het jaar waarop de bonus werd berekend, fors stijgen. Maar op andere vlakken scoorde het bedrijf erg slecht. Amper 60,9% van de reizigers was tevreden, bijna 5 procentpunt minder dan in 2016. De stiptheid daalde van 89 tot 88%. Dutordoir stelde in januari in het parlement voor om de bonussen van de NMBS-directie voortaan ook te koppelen aan het welzijn van het spoorpersoneel.

