Vertragingen doen Jensen Group alarm slaan 15 mei 2018

Jensen Group, de producent van industriële was- en droogmachines, verwacht dat de omzet over de eerste jaarhelft lager zal uitvallen dan een jaar geleden. Tijdens het eerste kwartaal zag Jensen de omzet nog wel 4,2% hoger uitvallen op 86 miljoen euro. Maar het orderboekje is minder (-6%) gevuld dan vorig jaar. Als er geen rekening wordt gehouden met de orders die dit jaar niet meer geleverd worden, komt de reserve zelfs een derde lager uit. Jensen Group merkt immers een vertraging in grote projecten bij belangrijke klanten.