Vertraging voor ID-kaart met vingerafdruk

01 april 2019

De toevoeging van vingerafdrukken op de identiteitskaart loopt vertraging op. Het kabinet van minister Pieter De Crem (CD&V) wijt dat aan de val van de regering. Eind vorig jaar keurde de Kamer de wet op de toevoeging van vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart goed. Tegen dit project van toenmalig binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) rees nogal wat protest, maar de regering zette door. Of is dat veranderd nu N-VA eruit is gestapt? Dit weekend raakte in 'Het Belang van Limburg' bekend dat de uitrol niet in april van start gaat, maar mogelijk pas in oktober. Het kabinet van De Crem, opvolger van Jambon, spreekt echter tegen dat uitstel ook afstel betekent. "Een aantal wetteksten heeft vertraging opgelopen doordat de regering in lopende zaken is. We voeren de beslissing uit." N-VA geeft De Crem het voordeel van de twijfel. "We hopen dat het zo snel mogelijk in orde komt, want in de strijd tegen identiteitsfraude en terreur is dit essentieel", aldus Kamerlid Koen Metsu.

