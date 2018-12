Vertonghen wil ook na 2020 bij Tottenham blijven 15 december 2018

Gesprekken over een nieuwe overeenkomst lopen er voorlopig niet, maar Jan Vertonghen (31) heeft Tottenham wel een duidelijke hint gegeven. "Ik lig nog tot 2020 onder contract", zegt de Rode Duivel in de Evening Standard. "Er is een optie. Die zal de club wel lichten. Na dat anderhalf jaar zullen we zien wat er gebeurt. Ik denk dat ik nog vier of vijf jaar in mijn tank heb. Op dit moment voel ik me geweldig bij de Spurs. Het is een club met potentieel. Niet alleen de spelers, maar ook alles errond." Tottenham is voorlopig niet bereid om Vertonghen een contract langer dan een jaar te geven. Een twistpunt. Sowieso ziet Vertonghen straks maatje Dembélé vertrekken - die is einde contract. Ook Toby Alderweireld staat wellicht voor een exit. Zijn overeenkomst loopt straks af, maar er is een optie. Als Spurs die licht, wordt er een opstapclausule van 28 miljoen euro geactiveerd. Een koopje. (KTH)

