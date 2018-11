Vertonghen viert rentree, Nainggolan valt uit 29 november 2018

Eén opdracht voor Tottenham gisteren tegen Inter: winnen. De Spurs moesten in groep B Radja Nainggolan met een nederlaag weer naar Milaan sturen om nog kans te maken op de volgende ronde. Voor de wedstrijd alvast een opsteker: Jan Vertonghen maakte na twee maanden blessureleed zijn rentree aan de zijde van Toby Alderweireld in de Londense defensie. In een gesloten eerste helft hadden de Engelsen het betere van het spel, maar scoren lukte niet. Winks zag zijn poging uiteenspatten op de lat, waarna Nainggolan op slag van rust trekkebenend van het veld moest. Nieuws over de blessure kwam er nog niet, maar het leek om een spierblessure te gaan voor de ex-Rode Duivel. In een evenwichtige tweede helft kreeg Tottenham alsnog wat het zocht. Eriksen rondde een lange ren van Sissoko af met een knal in het dak van het doel. De kansen op een overwintering in de Champions League blijven gaaf, al moet Tottenham op de slotspeeldag wel nog naar Barcelona, dat PSV gisteren versloeg met 1-2. (DMM)

