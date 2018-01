Vertonghen scoort eerste goal in meer dan 4 jaar FA CUP 00u00 0

1.536 dagen heeft hij er moeten op wachten, meer dan vier jaar. Voor het eerst sinds 24 oktober 2013, toen in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol, scoorde Jan Vertonghen nog eens voor Tottenham. In de FA Cup, met een raket vanop 25 meter in de bovenhoek. De recordinternational zag in januari 2015 een doelpunt afgenomen tegen Sunderland - het ging in de boeken als een owngoal. De Spurs hadden geen partij aan derdeklasser AFC Wimbledon (3-0). Kane scoorde de andere goals. Ook Moussa Dembélé stond aan de aftrap

