Vertonghen over tackle op Hazard: "Soms niet te vermijden" 06 april 2018

00u00 0

Alsof hij het met opzet zou hebben gedaan. Jan Vertonghen heeft een uitleg gegeven aan die venijnige tackle op collega-Rode Duivel Eden Hazard, zondag in de derby tussen Chelsea en Tottenham. "Ach, dat kan je soms niet vermijden", zei hij. "Ik tackel nooit met de intentie om iemand te blesseren. Niet Eden, geen Belgen, geen andere spelers. Ik glijd door en raak Eden vol op de enkel, maar ik heb hem ondertussen gesproken. (lachje) Hij is oké." Hazard kwam er met de schrik van af en na de match deelden ze een knuffel en vuistjes uit. No hard feelings. Zondag was alles al vergeven en vergeten, maar dat was RTBF blijkbaar ontgaan. Op 'La Tribune', suggereerde radiocommentator Thierry Luthers dat Vertonghen en Hazard niet de beste vrienden zijn. Beetje vergezocht. Vertonghen en Hazard misgunnen mekaar niks. Als ze voor hun werkgever uitkomen, zeker in giftige derby's, primeren andere belangen: club boven land. En dan kan je onopzettelijk al eens vlees van een landgenoot meenemen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN