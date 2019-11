Exclusief voor abonnees Vertonghen out voor Rusland en Cyprus 06 november 2019

Niet mee op het vliegtuig naar Belgrado voor de Champions Leaguematch tegen Rode Ster vanavond, niet mee naar Rusland en onbeschikbaar tegen Cyprus. Jan Vertonghen (32) mist volgens Tottenham de twee laatste EK-kwalificatieinterlands. De club was duidelijk: onze landgenoot is pas weer beschikbaar na de internationale break. Vertonghen liep vorige week op training een hamstringletsel op. Volgens Tottenham was die kwetsuur op het eerste gezicht niet zo erg, maar verder onderzoek wees toch een klein scheurtje uit. Ook komend weekend komt hij niet in actie. Vertonghen kende niet de beste start bij zijn club. Toby Alderweireld is dan weer eerste keus achterin, ondanks zijn aflopend contract. Hij start vanavond tegen Rode Ster. (KTH)

