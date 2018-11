Vertonghen naast Alderweireld in de basis 28 november 2018

Hij heeft hem nog een wedstrijd gespaard. Na twee maanden blessureleed maakt Jan Vertonghen (31) vandaag zijn comeback bij Tottenham. "Jan was klaar voor Chelsea, maar toen koos ik voor Toby Alderweireld en Juan Foyth", zei coach Pochettino. Een doordachte beslissing. Foyth is door een teveel aan buitenlanders in de kern niet speelgerechtigd voor de Champions League. En omdat Vertonghen na de lange inactiviteit geen twee matchen in vijf dagen aankan, opteerde Pochettino om hem nog een wedstrijd langer aan de kant te houden. Die andere centrale verdediger, Davinson Sanchez, ligt immers ook in de lappenmand. Vertonghen staat straks langs Alderweireld.

HLN