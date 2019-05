Exclusief voor abonnees Vertonghen klaar voor match van zijn leven 28 mei 2019

00u00 0

Je zou voor minder stralen. Jan Vertonghen (32) is net op tijd fit voor het summum in zijn carrière: de finale van de Champions League, komende zaterdag tegen Liverpool. Hersteld van zijn enkelletsel, dat hem een kleine drie weken terug nog verplichtte om Amsterdam te verlaten op krukken en in een beschermende bot. "Slechts een halfuur heb ik getwijfeld aan het halen van de finale: toen ik na de match tegen Ajax mijn schoenen uitdeed en zag dat mijn enkel opgezwollen was - ik kon er moeilijk op steunen. 'Dit meen je niet', dacht ik. Maar de eerste evaluatie op de kinetafel was al vrij positief. Dat gaf me vertrouwen voor de finale", aldus Vertonghen. Sinds vorige week traint hij opnieuw voluit mee bij Tottenham - net als Harry Kane. "Na drie dagen was ik al van die schoen en die krukken af." Vertonghen voelt zich naar eigen zeggen "super goed" in de aanloop naar de finale. Iets wat onze record-Rode Duivel ook illustreerde tijdens de (speelse) open training. Zijn groepje, met onder meer Toby Alderweireld, excelleerde in een partijtje 'latje-trap'. Met die voorwaarde dat ze enkel een punt kregen als ook de rebound - zonder dat het leer de grond raakte - in doel kon werden verwerkt. Benieuwd of ze dit weekend even succesvol zijn. (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis