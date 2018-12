Vertonghen is de schlemiel 03 december 2018

00u00 0

Hopeloos hands in de zestien, zoek gespeeld en nog een uitsluiting erbovenop. In een fantastische Noord-Londense derby was Jan Vertonghen het gezicht van een bibberdefensie. Zijn licht ging meermaals uit. De miserie van Tottenham begon bij hem. Wat bezielde Vertonghen toen hij in minuut tien plots de hand hoog opstak in de zestien en ermee naar de bal sloeg? Een ongelooflijk lichtzinnige actie. De penalty, omgezet door topschutter Aubameyang, was het voorspel voor een knotsgek spektakel. Met opstootjes, een wisselend scoreverloop, zes goals en een viriel Arsenal - daar zie je de hand van Emery. Voor Vertonghen werd het in het slot een pijnlijke aftocht. Hij kreeg een tweede gele kaart, omdat hij na een scherpe tackle de voet nog even op de enkel van Lacazette plantte. Cynisch tikje.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN