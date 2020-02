Exclusief voor abonnees Vertonghen in zak en as na wissel 06 februari 2020

00u00 0

Zelden hebben we hem bij Tottenham zo teleurgesteld gezien. Nog voor het uur haalde José Mourinho Jan Vertonghen (32) naar de kant in de FA Cup-replay tegen Southampton (3-2-zege). De Rode Duivel is het type dat zijn emoties doorgaans moeilijk kan verbergen. De reactie sprak boekdelen. Hij slofte traag naar de kant, in zichzelf gekeerd. Op de bank liet hij een aangeslagen indruk. Hoofd in de handen. Voelt hij de bui bij Spurs hangen? Zijn trainer vertrouwt hem niet langer als er meer ruimte komt en hij op snelheid kan worden gepakt - de leeftijd laat zijn sporen na.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis