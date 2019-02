Vertonghen: "In een goede dag kunnen we iedereen aan" 13 februari 2019

"Ik voel me nog niet zo oud, fysiek heb ik me nog nooit beter gevoeld", zegt Jan Vertonghen, 32 ondertussen. Vanavond mag hij, door kwaaltjes achterin, de flank nog eens afdweilen als linksachter. Niet zijn favoriete positie, maar voor het team offert hij zich op. "Ik ben een andere linksachter dan Danny Rose of Ben Davies. Ik zal het op mijn manier doen. Iedereen weet hoe ik als centrale verdediger voetbal. Op links is dat anders, maar ik heb er veel matchen met de Belgische nationale ploeg gespeeld, in de ouwe tijd, en ook bij de start van mijn carrière." Tottenham won nog nooit een knock-outwedstrijd thuis in de Champions League. Daar wil hij tegen Dortmund verandering in brengen. "Elk jaar kom ik dichter bij het eind van mijn loopbaan, maar ik geniet van elke match. In de Champions League, in de Premier League. Ik wil zover mogelijk doorstoten. En als we in onze dag zijn, kunnen we iedereen aan. Dat hebben we al bewezen." (KTH)

