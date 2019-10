Exclusief voor abonnees Vertonghen: "Ik hoop Tottenham nog zo lang mogelijk te helpen" 01 oktober 2019

00u00 0

Tottenham hoopt nog altijd om Jan Vertonghen langer vast te leggen. Het contract van de verdediger loopt eind dit seizoen af, maar bij Spurs valt te horen dat er nog altijd onderhandelingen lopen. Vertonghen was iets voorzichtiger: "Er beweegt altijd wel iets, maar liever ga ik er niet te diep op in. Ik besef dat dat ik ouder word (Vertonghen is 32, red.), maar ik voel me nog betrekkelijk jong. Ik wil zoveel mogelijk matchen op het hoogste niveau spelen. Ik ben erg ambitieus. Ik heb nog enkele goeie jaren in mij. En ik hoop dat ik dit team zo lang mogelijk kan helpen." Spurs heeft echter niet de gewoonte om dertigers langdurige contracten te geven. "Ik speelde de eerste drie matchen van het seizoen niet. Ik was ontgoocheld, maar dat bewijst dat ik nog hongerig ben." Sinds eind augustus is onze landgenoot weer basisspeler. (KTH)

