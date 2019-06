Exclusief voor abonnees Vertonghen: "Hoop Dembélé nog terug te zien bij de Duivels" 11 juni 2019

Sinds IJsland (11/9/2018) moet Vertonghen het zonder maatje Dembélé doen bij de Duivels. Gevraagd naar het waarom, antwoordde Martínez recent nog: "Moussa is zich aan het aanpassen aan de Chinese competitie." Om er snel aan toe te voegen: "Een fitte Dembélé maakt deel uit van onze toekomst." Oef, denkt Vertonghen: "Als speler en als mens hoop ik Moussa nog terug te zien bij de Duivels. We spreken elkaar regelmatig en ik hoor niets dan positieve verhalen over zijn verblijf in China." (NP)

