VERTONGHEN | Heel Italië wil hem

In 2012, voor hij bij Tottenham tekende, woonde Jan Vertonghen (33) de laatste thuismatch van Spurs tegen Fulham bij. Toen was de deal al beklonken - toenmalig trainer Harry Redknapp kwam hem begroeten. Nu houdt Vertonghen de boot af. De Spurs willen hem geen zekerheid voor meerdere jaren bieden en dus kijkt hij elders. Hij wil een andere taal leren. Groter kan een hint niet zijn. Vooral vanuit Italië regent het telefoontjes. Inter, AS Roma, Napoli... Allemaal zijn ze op de markt voor goedkope ervaren verdedigers. Ook in Spanje probeert zijn makelaar openingen te vinden. Vertonghen mikt hoog. Op een club die Europees speelt, in een toffe stad. (KTH)

