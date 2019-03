Vertonghen: "Extreem blij voor Ajax" 07 maart 2019

Trots op Ajax. Ook Jan Vertonghen, geadopteerde Amsterdammer, stak dinsdagavond zijn appreciatie voor de stunt van zijn ex-ploeg niet weg. "Ik kan niet wachten op de loting voor de kwartfinales", zei hij in de catacomben van Westfalen, waar hij tegen Dortmund opnieuw een ijzersterke match had gespeeld. De suggestie van Ajax viel meteen. Vertonghen: "Iets in mij zegt ja, een ander iets zegt nee. Ik zag de doelpunten van Ajax in de kleedkamer. Zoals ik dat alle weken doe. Ze hebben een ongelooflijk team. Ajax heeft niks te verliezen. Ze zijn jong, hongerig. Uitstekende trainer, uitstekende staf. Ik ken ze allemaal. Ik ben extreem gelukkig voor hen. Dit is waar ze de laatste twee of drie jaar keihard voor hebben geknokt. Dit is zo mooi." (KTH)

