Vertonghen én Alderweireld op de bank 20 juni 2020

Een keuze voor snelheid, niet voor zijn Rode Duivels. Dat José Mourinho gisteren Jan Vertonghen passeerde tegen Man United lag in de lijn der verwachtingen. Dat hij ook Toby Alderweireld zonder pardon op de bank zette, was verrassender. Hij zat er niet voor het eerst, niet voor het laatst. Tegen zijn zin. De keuze van The Special One was meedogenloos, doch ondubbelzinnig. "Ik heb de spelers geanalyseerd. Veel hangt af van hoe hun lichaam heeft gereageerd op deze lange, lange periode zonder voetbal. Daarom de keuze voor Davinson Sanchez en Dier. Wij geloven dat Man United ongenadig is op de tegenaanval. Erg snelle spelers voorin. Daarom kies ik voor de twee die er in onze ogen het best mee om kunnen."

