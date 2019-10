Exclusief voor abonnees Vertonghen en Alderweireld incasseren 07 oktober 2019

Tien tegengoals in vier dagen. Tottenham incasseert. Zijn twee Rode Duivels centraal achterin evenzeer. Letterlijk en figuurlijk. Nadat hij eerder dit seizoen op training een blauw oog opliep aan de rechterkant, loopt hij nu rond met een bloeduitstorting onder het linkeroog na een botsing met Brighton-aanvaller Maupay. Zijn gezicht ziet af - zie ook het litteken op de neus sinds Ajax in de lente. Spurs is de weg helemaal kwijt. In de Champions League en in de Premier League. De 3-0-nederlaag verhoogt de druk op Mauricio Pochettino, die bij CL-winst vorig jaar zou zijn opgestapt. Het jaar te veel? Of geeft hij er zelf de brui aan, ofwel schuift hij alle spelers op wie hij niet meer kan rekenen voor de komende jaren abrupt aan de kant. Dat laatste zou ook gevolgen kunnen hebben voor twee Duivels, straks einde contract. (KTH)

