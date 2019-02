Vertonghen eerste Belgische Speler van de Week 16 februari 2019

Een terechte verkiezing. Jan Vertonghen werd na zijn knalprestatie tegen Borussia Dortmund uitgeroepen tot Speler van de Week in de Champions League. Als eerste Belg ooit. Vertonghen verkeert in mooi gezelschap. Cristiano Ronaldo was al 13 keer Speler van de Week, Lionel Messi 8 keer. De UEFA voerde de poll pas in 2015-'16 in. (KTH)