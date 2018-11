Vertenten wil vergoeding "van iedereen die hem schade berokkende" 19 november 2018

Bart Vertenten is na zijn vrijlating uit op eerherstel. Zijn advocaat Hans Rieder trekt binnenkort naar de arbeidsrechtbank om het ontslag van de scheidsrechter terug te draaien. De Belgische voetbalbond KBVB zette hem aan de deur omdat hij contact had met makelaar Dejan Veljkovic. "Onterecht", zegt Rieder. "Want aan dat contact was niets verdachts."