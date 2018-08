Vertenten moet duel in goede banen leiden 21 augustus 2018

Bart Vertenten is aangeduid om de topper tussen Club Brugge en Anderlecht in goede banen te leiden. Voor de 30-jarige ref wordt het al zijn tweede topper in vier maanden tijd. Vorig seizoen leidde hij ook al de play-offconfrontatie in het Astridpark. Vertenten krijgt zondag hulp van lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is vierde ref. (VDVJ)