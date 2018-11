Vertenten en Delferière hebben niks te vrezen 21 november 2018

De hoofdverdachte die plots de mol wordt. Een potentiële splinterbom waarbij er nog veel slachtoffers zullen vallen. De vraag is niet langer of Dejan Veljkovic anderen aan de galg zal praten. Wel: wie en hoeveel? Clubbestuurders, spelers, trainers en collega-makelaars over het hele land schuifelen intussen ongemakkelijk over hun stoel. Volgens onze info moeten scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière niet vrezen dat Veljkovic zijn pijlen op hen zal richten. De makelaar zou toegeven dat hij geprobeerd heeft de degradatiestrijd te beïnvloeden, maar dat de refs daarbij niet hebben geholpen. (NVK/BJM)