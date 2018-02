Verstraete mist KV Mechelen 12 februari 2018

De voorbije weken ontpopte Birger Verstraete zich als één van de sterkhouders bij AA Gent, maar in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen zal Vanderhaeghe hem moeten missen. Verstraete keek tegen STVV tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan en is zondag geschorst. De kans dat Esiti tijdig hersteld geraakt van zijn heupblessure, lijkt klein. Mogelijk biedt Brecht Dejaegere een oplossing, of de stilaan herstelde Anders Christiansen. (RN)