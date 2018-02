Verstraete loopt snijwonde van 10 cm op: "Donkerrood" 05 februari 2018

Birger Verstraete kwam flink gehavend uit de wedstrijd op Eupen. Er was amper 7 minuten gespeeld, toen Mamadou Koné met een gestrekt been en over de bal op het scheenbeen van Verstraete trapte. Verstraete liep daarbij een snijwonde van 10 centimeter op en moest enkele minuten verzorgd worden, maar hij speelde de match toch uit. Lawrence Visser gaf Koné slechts geel. "Als dat geen rode kaart was, vraag ik mij af wanneer je wel rood moet trekken", zegt Birger Verstraete. "Hij gaat over de bal en vol op mijn scheenbeen. Of dat dan in de eerste of de laatste minuut gebeurt, mag niets uitmaken. Het was donkerrood. Koné scoorde achteraf nog ook, maar hij had toen niet meer op het veld mogen staan. Ik denk dat de ref de fase niet goed ingeschat heeft. Als je de beelden ziet en als je mijn scheenbeen ziet, kan je enkel vaststellen dat zoiets niet thuishoort op een voetbalveld." Verstraete speelde de match wel uit. "Het eerste kwartier na die fase wou ik stoppen, want het was niet te doen. Ik voelde mijn hart kloppen in de wonde. Daarna heb ik de match op adrenaline uitgespeeld, maar achteraf deed het héél veel zeer." (RN)

HLN