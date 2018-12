Verstraete geschorst voor kwartfinale 05 december 2018

00u00 0

Birger Verstraete zal de kwartfinale van de Beker van België moeten missen. De middenvelder kreeg zowel in de vorige ronde tegen Virton als gisteren tegen Beerschot-Wilrijk een gele kaart, waardoor hij geschorst is. Nana Asare moest het veld kort voor de rust verlaten, nadat hij slecht was neergekomen in een duel. De aanvoerder liep een lichte spierblessure bovenaan de dij op, maar volgens de eerste diagnose valt de blessure mee. De kans lijkt groot dat Asare zondag weer van de partij zal zijn tegen Eupen. (RN)