Verstoten door papa: dat doet evenveel pijn 26 april 2018

Het artikel over ouderverstoting greep me

aan, maar er zijn ook vaders die hun kind

verstoten. Dat doet evenveel pijn! Mijn

vader liet mijn mama en mij — zijn enige

dochter — na 25 jaar huwelijk van de ene

dag op de andere achter voor een andere

vrouw. Ik was een vaderskindje en hoewel ik

reeds 18 was, was dit de pijnlijkste tijd van

mijn leven. Mijn mama ging kapot van verdriet

en ik probeerde mijn vader terug naar

huis te krijgen — wat mislukte. Het werd

een regelrechte vechtscheiding en niks ging

er eerlijk aan toe. Ik was jaren echt boos op

mijn vader en zijn nieuwe vriendin maakte

het er niet beter op. Ze greep elke kans om

mijn mama en mij te vernederen, maar

steeds als mijn vader er niet bij was! Na vele

vele jaren probeer ik toch weer contact te

krijgen, wat een tijdje lukte, maar door zijn

partner loopt het weeral spaak. Ik ben de

dochter van de vrouw die ze haat. Inmiddels

is mijn moeder overleden, papa zit in een

rusthuis en nog steeds hebben we geen

contact. Ik ben daar niet welkom en moet

me daarbij neerleggen.Heel moeilijk om te

verwerken, maar zo wil hij het.

J.C.M., Leuven

