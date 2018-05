Versterkt fort om frietjes en frikadellen te redden van hooligans 05 mei 2018

Nee, Frituur Carlos in Brugge is niet bang dat er oorlog uitbreekt in België of wil geen vogels weren met deze indrukwekkende constructie van prikkeldraad op het dak. De frituur, die in de schaduw van het Jan Breydelstadion ligt, wil enkel hooligans afschrikken. Morgen wordt immers de voor de titelstrijd mogelijk beslissende match Club-Anderlecht gespeeld, en de uitbaters willen te allen prijze vermijden dat hooligans hun dak gebruiken als dansplatform. En dus worden de frietjes en frikadellen even gebakken in een versterkt fort. Twee jaar geleden, tijdens de titelwedstrijd van Club tegen Anderlecht, werd de frituur immers al voor duizenden euro's beschadigd. Het goede nieuws: wie rustig frietjes wil eten op de begane grond, kan dat wél nog zonder kleerscheuren doen. (MMB)

