Versterking in de breedte: rechts- en linksback

'Never change a winning team.' Veel transferverkeer hoeft er deze winter niet verwacht te worden in de Luminus Arena. Berge wordt in buitenlandse media dagelijks gelinkt aan topclubs als Tottenham, maar de sterkhouder mag niet vertrekken - Seck en Nastic mogen dat wél. De leider wil de kern in de breedte verstevigen: zo haalden de Limburgers met Neto Borges (22) een nieuwe rechtsachter en is met De Norre (21) ook een linksback op komst.