Exclusief voor abonnees Verstappen snelste maar kansloos in Rusland 28 september 2019

00u00 0

Kansloos voor de poleposition, dus. Max Verstappen monteerde voor de grand prix van Rusland een nieuwe motor in zijn Red Bull. Zijn vijfde al dit seizoen. Daarom moet hij zondag vijf plaatsen achteruit op de grid en start hij in het beste geval dus op de derde rij. En uitgesloten is dat niet, want Verstappen was gisteren de snelste in de tweede oefensessie. In de eerste sessie was het de jonge Leclerc die de snelste tijd liet optekenen, en daarmee bevestigde dat Ferrari terug is. Lewis Hamilton bleef in de subtop hangen en zei niet tevreden te zijn over zijn Mercedes. Ondertussen raakte bekend dat McLaren voor 2021, als het nieuwe reglement ingaat, zou proberen motoren los te weken bij Mercedes. Het ex-team van Stoffel Vandoorne wilde dat niet bevestigen. (JB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis