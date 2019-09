Exclusief voor abonnees Verstappen machteloos 30 september 2019

Max Verstappen werd knap vierde, na een paar sterke inhaalmanoeuvres, maar was machteloos tegen de rode (Ferrari) en zilveren auto's (Mercedes). <<Ik had er geen lol aan, neen. Ik reed mijn eigen wedstrijd, maar was te traag.>> Aan zijn lichaamstaal na de race te zien, komt daar ook niet snel verandering in. Zei Verstappen op de vraag wat er nu nog kan gebeuren om over twee weken in Japan weer mee te spelen: <<Niets. Wat er ook gebeurt, we kunnen in Japan niet meedoen voor de winst.>> (JB)