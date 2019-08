Exclusief voor abonnees Verstappen heeft geen titelambities dit jaar 31 augustus 2019

69 punten. Dat is het verschil in het klassement tussen Verstappen en Hamilton. Met nog negen races te gaan, Francorchamps inbegrepen. Je merkt het in de paddock: onderhuids hoopt zelfs de meest neutrale waarnemer dat Verstappen nog voor de titel kan gaan. Maar de 21-jarige Nederlander blijft nuchter. "Lewis zal heel veel pech nodig hebben om nog te verliezen", zegt Verstappen, in Francorchamps neergestreken met een opvallende, oranje helm, als wilde hij eens en voor altijd tonen dat hij Nederlander is, daar in dat land waar ze hem maar wat graag 'halve Belg' noemen.

