Exclusief voor abonnees Verstappen hakt er met de grove bijl in 07 juni 2019

Beter in het bos dan op het circuit. Max Verstappen mocht zich in Canada een dagje uitleven. Samen met zijn Red Bull- en Toro Rosso-ploegmaats kreeg de Nederlander in de buurt van Montreal een lesje 'hakken en zagen'. Verstappen en co deden ook een soort dartsspel, maar dan met bijlen - niet meteen iets voor op café. Vandaag begint Verstappen aan zijn F1-weekend met de vrije trainingen op het Circuit Gilles Villeneuve.

