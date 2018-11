Verstappen: "Een psycholoog? Die trap ik de deur uit" 13 november 2018

Eén dag na zijn aanvaring met Esteban Ocon heeft Max Verstappen zich de confrontatie met zijn Franse collega nog niet beklaagd. De Nederlandse coureur van Red Bull kwam gisteren in gesprek met Ziggo Sport terug op het incident: "Ik wilde gewoon even naar hem toe gaan", aldus Verstappen nadat hij tijdens ronde 44 van de Grote Prijs van Brazilië van de baan werd getikt. "Hij zei niet eens sorry, hij reageerde juist andersom. Je verwacht gewoon niet dat je geraakt wordt door een achterblijver. Als je op één ronde gezet bent, moet je altijd uitkijken." Verstappen kreeg een taakstraf na zijn handtastelijk gedrag. Op de vraag of hij een psycholoog onder de arm moet nemen, reageerde hij nogal giftig: "Die trap ik meteen de deur uit."

