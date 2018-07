Verspringer Campener heeft EK-ticket beet Atletiek 26 juli 2018

Verspringer Corentin Campener (27) heeft zich geplaatst voor het EK atletiek in Berlijn (6-12 augustus). Met 7m98 sprong hij op de meeting in het Franse Castres drie centimeter verder dan de EK-limiet (7m95). Campener scherpte zijn persoonlijk record met vier centimeter aan. De atleet van Royal Excelsior Sports Club Brussels wist zich zo in extremis te verzekeren van een EK-ticket. De selectieperiode wordt komende maandag afgesloten.