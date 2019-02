Versnipperaar voor alle zekerheid losgekoppeld 05 februari 2019

Een museum in Baden-Baden in Duitsland exposeert deze maand 'Love is in the Bin', het kunstwerk dat vorig jaar in oktober wereldnieuws werd. Tijdens een veiling bij Sotheby's in Londen werd het werk dat toen nog 'Girl with Balloon' heette, geveild voor 1 miljoen euro. Meteen daarna trad een mechanisme in werking waardoor het schilderij voor een groot deel werd versnipperd. Banksy liet in een video weten dat het bedoeling was dat het helemaal vernietigd zou worden en gaf het ook een andere naam. Bij Sotheby's zagen ze een opportuniteit: nooit eerder kwam een kunstwerk tot stand tijdens een kunstveiling. Het museum Frueder Burda heeft voor de zekerheid wel de versnipperaar gedeactiveerd - kwestie van niemand op ideeën te brengen. De vrouw die de veiling won, besloot om het vernielde kunstwerk te houden en leent het uit aan het museum.

