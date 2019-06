Exclusief voor abonnees Versnick vraagt zelf titel van ereschepen: "Heb er recht op" 18 juni 2019

De voormalige Gentse schepen Geert Versnick (Open Vld, foto) heeft een aanvraag ingediend om ereschepen te worden. De liberaal kwam in opspraak door zijn banden met de vastgoedsector, de Optima-affaire en onkostennota's van een hotel in Bangkok waar hij als gedeputeerde naartoe was gegaan. Twee jaar geleden nam hij uiteindelijk ontslag als gemeenteraadslid. Nu wil hij dus ereschepen worden - een protocollaire titel voor wie een "langdurige en eervolle loopbaan als schepen" had. "Ik heb er recht op", aldus Versnick. "Geen van de beweringen tegen mij zijn ooit hardgemaakt." Oppositiepartij PVDA noemt de aanvraag "hallucinant". (VDS)

