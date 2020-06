Exclusief voor abonnees Versluys haalt letters van stadion zonder dat KVO het weet 04 juni 2020

Zonder medeweten van KV Oostende heeft sponsor Versluys Bouwgroep de letters van de Versluys Arena laten wegnemen van het stadion. Aan de basis ligt een betwisting van het contract tussen beide partijen. Volgens KVO heeft Versluys dit seizoen nog geen sponsoring betaald, nadat ze dat twee jaar na mekaar wél deed - 400.000 euro per seizoen. Daarop stuurde de club een dagvaarding naar Versluys, die niet te spreken is over die werkwijze. "Er zijn enkele afspraken omtrent visibiliteit en lichtreclame niet nagekomen. Zonder ook maar een minuut met de nieuwe Amerikaanse eigenaars te hebben gesproken, stuurt de club nu een dagvaarding. Een gebrek aan respect, want wij sponsoren KVO al zowat 15 jaar", zegt CEO Bart Versluys. Bij KVO valt te horen dat er wel pogingen zijn geweest om iedereen aan tafel te krijgen. "Maar daar werd niet op ingegaan, zelfs niet toen sterke man Paul Conway zelf in Oostende was. We laten ons hier niet door intimideren en vervolgen de gerechtelijke stappen." (TVA)

