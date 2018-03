Verslaggeving van hoog niveau 06 maart 2018

00u00 0

Laddertje op, en verslag uitbrengen maar! Chinese journalisten zoeken het beste uitzicht om een stand-up te kunnen doen bij hun reportage over het Nationaal Volkscongres - en daarvoor is een simpel trapladdertje essentieel, zo blijkt. Het Volkscongres is het grootste politieke evenement van het jaar in China. Bijna 3.000 gedelegeerden van over het hele land zijn in Peking aanwezig - inclusief enkele van de rijkste en meest invloedrijke zakenmensen - om de toekomst van het land te bespreken. Starten deden ze gisterochtend met de speech van premier Li Keqiang, waarin hij het onder meer had over eigendomsbelasting en luchtvervuiling.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN