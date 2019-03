Verslaafd geboren: man (21) mag nooit meer met auto rijden 12 maart 2019

00u00 0

Een 21-jarige jongeman uit Houthulst is door de politierechter in Veurne levenslang ongeschikt verklaard om nog met de wagen te rijden. Anthony V. is zwaar verslaafd aan cannabis. "U zal wel weten dat hij geen makkelijk leven heeft", zei z'n advocaat. "Hij is als baby geboren onder invloed omdat zijn ouders bleven gebruiken. Zijn handelen wordt al 21 jaar daardoor beïnvloed. Zij kijken niet meer om naar hem - enkel zijn pleegmoeder zorgt nog wat voor Anthony." De zaak greep de rechter aan, maar de wet laat hem weinig keuze. "Het is een triestige zaak. Ik weet dat niet iedereen een even goeie start in het leven krijgt en ik weet ook niet hoe dit op te lossen. Maar ik moet de strafwet toepassen en die zegt dat die man echt niet meer in het verkeer mag komen." (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN