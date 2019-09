Exclusief voor abonnees Verschueren: "We hebben nood aan stabiliteit" 26 september 2019

Michael Verschueren slaakte na de wedstrijd een diepe zucht van opluchting. "Dit doet inderdaad deugd", zei hij. "Het voetbal was niet wat we mogen verwachten maar vandaag was het resultaat het belangrijkste. Beerschot toonde zich een stugge tegenstander. Ik hoop dat de ploeg vertrouwen kan putten uit deze overwinning. Op papier speelden we vandaag met ons sterkste elftal. Deze ploeg heeft nood aan stabiliteit. Als deze jongens, met een paar anderen, 4-5 weken samen kunnen spelen, dan gaat ons voetbal verbeteren en zullen we ook efficiënter worden." (MJR)